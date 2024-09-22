Общие боевые потери РФ с начала войны – около 642 420 человек (+1500 за сутки), 8768 танков, 18 333 артсистемы, 17 222 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 642 420 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 642420 (+1500) человек,

танков - 8768 (+22) ед,

боевых бронированных машин - 17222 (+52) ед,

артиллерийских систем - 18333 (+63) ед,

РСЗО - 1195 (+2) ед,

средства ППО - 949 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15628 (+67),

крылатые ракеты - 2595 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 25023 (+57) ед,

специальная техника - 3144 (+19)

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