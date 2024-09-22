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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 642 420 человек (+1500 за сутки), 8768 танков, 18 333 артсистемы, 17 222 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 642 420 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 642420 (+1500) человек,
  • танков - 8768 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин - 17222 (+52) ед,
  • артиллерийских систем - 18333 (+63) ед,
  • РСЗО - 1195 (+2) ед,
  • средства ППО - 949 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15628 (+67),
  • крылатые ракеты - 2595 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25023 (+57) ед,
  • специальная техника - 3144 (+19)

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Топ комментарии

  • Urs
    сьогодня жирно!
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    Минув 3868 день москальсько-української війни.
    215!! одиниць техніки та 1500! чумардосів за день.
    Кількість знищеної техніки продовжує рости. Логістика перевалила за 25000!
    В статистиці по КР стоїть 0, але вчора було загально 2593. Десь 2 загубили )
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 642 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
  • Василь Воробець
    Ага,знову броня десятками.Якісь видно подарунки приїхали,що так гарно горить
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