Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру в Украине

Лидеры стран Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности, включающего Австралию, Индию, Японию и США, выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Украине и призвали к установлению справедливого мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном после встречи президента США Джо Байдена и премьер-министров Австралии, Индии и Японии, которая состоялась в штате Делавэр, США.

В ней отмечается важность соблюдения международного права и принципов Устава ООН, в частности, уважения к территориальной целостности и суверенитету государств.

Лидеры Quad подчеркнули необходимость достижения справедливого и прочного мира, основанного на международном праве.

Кроме того, война в Украине, по мнению лидеров Quad, негативно влияет на глобальную продовольственную и энергетическую безопасность, особенно в развивающихся странах. Они также осудили любое применение или угрозу применения ядерного оружия, призывая все государства воздерживаться от использования силы или ее угроз против суверенитета и территориальной целостности других стран.

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