Ночная атака "шахедов": в Хмельницкой области ПВО сбила 8 беспилотников, в Хмельницком поврежден дом

Ночью 22 сентября российские захватчики "шахедами" атаковали Хмельнитчину, раздавались взрывы, работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 8 БПЛА типа "Shahed".

Вместе с тем, в городе Хмельницком в результате атаки повреждено здание", - говорится в сообщении.

Тюрин отметил, что жертв среди гражданского населения нет.

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