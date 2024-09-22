Атака "Шахедов" на Киевщину: обломками поврежден дом
Ночью 22 сентября 2024 года враг атаковал Киевскую область ударными дронами. Тревога продолжалась почти 8 часов.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Результат работы ППО
По его словам, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели.
"Пострадавших нет. Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют", - подчеркнул Кравченко.
Последствия вражеской атаки
По данным ОГА, в двух районах области в результате падения обломков зафиксировано возгорание травяного настила и лесной подстилки. Пожары ликвидированы.
В одном частном доме повреждены двери, окна, солнечные батареи и забор.
"Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки", - добавляет глава региона.
Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что враг запустил "шахеды" с северного и южного направлений. Также информировалось, что ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА, повреждена энергетическая инфраструктура.
По данным Воздушных сил, ночью был уничтожен 71 из 80 "Шахедов", еще 6 - локально утрачены.