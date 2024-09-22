Сутки на Харьковщине: враг ударил авиабомбой по многоэтажке в Харькове, повредил предприятие и здание ГСЧС в селе Чайковка

Российские захватчики в течение 21 сентября не прекращали обстрелы Харьковщины. Под вражеским огнем оказались Харьков, Балаклея и другие населенные пункты области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Вечером 21 сентября оккупанты ударили авиабомбой по многоэтажкам, подверглись разрушениям жилые дома 16 и 9 этажей, повреждены еще 7 домов. Выбито более 1200 окон, поврежден 21 частный автомобиль.

"Пострадал 21 человек, из них 3 ребенка (парень 17 лет, девушка 17 лет, девочка 8 лет) По состоянию на сейчас госпитализированы 8 человек. Двое (парень 17 лет и женщина 39 лет) - в тяжелом состоянии. Остальные - состояние средней тяжести", - сообщил Синегубов.

В Балаклее в результате обстрела горело складское здание. Ракетами Х38-2 россияне обстреляли с. Вербовка, повреждены 3 дома. В Константиновке в результате обстрелов поврежден дом.

Ночью россияне обстреляли село Чайковку, рассказал руководитель Малоданиловской громады Александр Гололобов.

"Вражеский снаряд попал рядом с частной застройкой. Повреждены 4 дома, предприятие и здание ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Напомним, вечером 20 сентября враг нанес удар управляемыми авиабомбами по Харькову. Ударили КАБом в проезжую часть в самом центре.

Горит автомобиль. Повреждены киоски, остекление зданий больницы, отель, возле которого уже было ранее вражеское попадание. Всего по городу зафиксировали три удара - два по Шевченковскому району, один по Киевскому.

В результате российского удара пострадали 15 человек, восемь из них госпитализированы.