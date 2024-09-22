Оккупанты перегруппировали штурмовые подразделения в районе Липцев, по Волчанску избивали из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, в районе населенного пункта Глубокое противник налаживает взаимодействие между подразделениями и пытается осуществить мероприятия по логистическому обеспечению.

В районе Липцев противник провел перегруппировку штурмовых групп.

В Волчанске противник основные усилия сосредоточил на ведении воздушной разведки, осуществил эвакуацию санитарных потерь. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А

По данным ОТГ "Харьков", за прошедшие сутки произошло 1 боевое столкновение. Российские оккупанты нанесли ракетный удар двумя ракетами, 2 авиаудара с использованием 3 КАБов и 8 неуправляемых авиационных ракет. Нанесли 36 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 429 обстрелов позиций защитников Украины.

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"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - отмечают в ОТГ "Харьков".

Также отмечается, что потери врага за минувшие сутки на этом направлении составили 72 человека, из них безвозвратные - 32, санитарные - 40.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 82 единицы вооружения и военной техники.