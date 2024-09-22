За неделю Силы обороны ликвидировали 8620 оккупантов и уничтожили 1278 единиц вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА

В течение недели с 15 по 22 сентября 2024 года потери армии РФ составляют около 8620 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение / военная техника российских войск:

88 танков;

159 боевых бронированных машин;

224 артиллерийские системы;

9 РСЗО;

2 установки ППО;

339 единиц автотехники;

60 единиц спецтехники.

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Кроме этого, украинские защитники уничтожили по меньшей мере 3 вражеские ракеты и 394 БпЛА ОТР.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 642 420 российских захватчиков.