За неделю Силы обороны ликвидировали 8620 оккупантов и уничтожили 1278 единиц вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА
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В течение недели с 15 по 22 сентября 2024 года потери армии РФ составляют около 8620 человек личного состава.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение / военная техника российских войск:
- 88 танков;
- 159 боевых бронированных машин;
- 224 артиллерийские системы;
- 9 РСЗО;
- 2 установки ППО;
- 339 единиц автотехники;
- 60 единиц спецтехники.
Кроме этого, украинские защитники уничтожили по меньшей мере 3 вражеские ракеты и 394 БпЛА ОТР.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 642 420 российских захватчиков.