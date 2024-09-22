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Оккупанты обстреляли шахту на Донетчине, два человека погибли

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На Донеччині ворог обстріляв шахту, двоє загиблих

21 сентября российские захватчики обстреляли территорию одной из шахт Донецкой области, погибли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

По информации министерства, продукты горения в шахту не попадали. На момент инцидента в шахте находился 371 работник, все были выведены на поверхность.

"Пожар ликвидирован. В результате обследования зданий обнаружены погибшими две работницы, еще одна пострадавшая доставлена в больницу", - отметили в ведомстве.

Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой области, три человека погибли, 12 получили ранения.

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