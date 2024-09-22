Разведка Эстонии об ударе по военному составу в Торопце Тверской области: уничтожен запас снарядов на 2-3 месяца

В результате атаки на российский склад боеприпасов в населенном пункте Торопец Тверской области уничтожен запас снарядов на 2-3 месяца.

Об этом заявил руководитель Центра разведки Сил обороны Эстонии, полковник Антс Кивиселг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По его словам, незадолго до удара поездом туда привезли на хранение дополнительные партии боеприпасов.

"Сдетонировали 30 тысяч тонн взрывоопасных боеприпасов, это 750 тысяч снарядов. Если брать среднюю боевую скорость, то Российская Федерация выпускает 10 тысяч снарядов в неделю. Поэтому это запас боеприпасов на два-три месяца", - сказал он.

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По мнению Кивиселга, влияние этой потери оккупантов на фронте можно будет увидеть уже в ближайшие недели.

Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, в Тверской области РФ раздавались мощные взрывы. Местные власти сообщили о пожаре и эвакуации населения.

РосСМИ сообщили о пожаре и детонации на складе боеприпасов. Впоследствии стало известно, что в Тверской области РФ, где детонировал склад боеприпасов, зафиксировали 18 землетрясений.