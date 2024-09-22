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Разведка Эстонии об ударе по военному составу в Торопце Тверской области: уничтожен запас снарядов на 2-3 месяца

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горить склад боєприпасів у Тверській області

В результате атаки на российский склад боеприпасов в населенном пункте Торопец Тверской области уничтожен запас снарядов на 2-3 месяца.

Об этом заявил руководитель Центра разведки Сил обороны Эстонии, полковник Антс Кивиселг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По его словам, незадолго до удара поездом туда привезли на хранение дополнительные партии боеприпасов.

"Сдетонировали 30 тысяч тонн взрывоопасных боеприпасов, это 750 тысяч снарядов. Если брать среднюю боевую скорость, то Российская Федерация выпускает 10 тысяч снарядов в неделю. Поэтому это запас боеприпасов на два-три месяца", - сказал он.

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По мнению Кивиселга, влияние этой потери оккупантов на фронте можно будет увидеть уже в ближайшие недели.

Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, в Тверской области РФ раздавались мощные взрывы. Местные власти сообщили о пожаре и эвакуации населения.

РосСМИ сообщили о пожаре и детонации на складе боеприпасов. Впоследствии стало известно, что в Тверской области РФ, где детонировал склад боеприпасов, зафиксировали 18 землетрясений.

Топ комментарии

  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100087409011178&comment_id=Y29tbWVudDo5NDM2MTQ5ODQ0NDY5NDlfNDIyODA5NDI2OTIzMDc0&__tn__=R*F Валік Рашентрах

    Можна безкінечно дивитись на три речі:

    Як тече вода через дамбу в Оренбурзі, як горить нафтобаза в ростовській обл і як федерасти займаються експропріацією нажитого майна у своїх громадян.

    Вони це роблять, щоб не дісталось солдатам НАТО

  • Старый зольдат
    Спадковий, у 3 поколінні мудак Ким Винь Хунь счастливий з цього приводу. Це ж можно задерти ціни на свої снаряди та нехіло рубанути валюти з Ху..ла.
  • Alex O fd946f57
    А Ван Гог любив абсент, туйон у якому (компонент гіркого полину) може викликати галюцинації. Олег, важкий алкоголь та різні наркотичні речовини-небезпечні для здоров'я.
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