Удары дальнобойным оружием помешали бы РФ перебрасывать войска на фронт, - CNN

Влияние дальнобойных ударов на войну может быть "ограниченным". Однако это не означает, что ракеты не имеют пользы для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Директор по военным наукам Королевского института объединенных служб, мозгового центра в Лондоне, Мэтью Сэвилл заявил, что риторика Зеленского по критике западных союзников относительно снятия ограничений на использование дальнобойного оружия по территории РФ, является рискованной. Ведь Зеленский фактически обвинил Запад в трусости. Однако если это сработает, то политический дивиденд будет значительным. Решительность союзников притупила бы российскую риторику и "продемонстрировала бы твердую международную поддержку" Украины.

Мнения экспертов разделились относительно того, насколько публичные дебаты вокруг этой темы притупили потенциальную пользу от ракет. Разведка США считает, что 90% российских самолетов, которые запускают десятки КАБов ежедневно, расположены на расстоянии более 300 километров - то есть вне зоны действия ATACMS. По словам одного американского чиновника, недавно Россия переместила самолеты с двух баз вблизи границы дальше на восток.

Сэвилл соглашается, что многие цели, вероятно, были перенесены вглубь РФ, а потому влияние дальнобойных ударов на войну может быть "ограниченным". Однако это не означает, что ракеты бесполезны. Storm Shadow, предназначенные для глубокого проникновения в бетонные конструкции, могут быть эффективными против военных штабов или складов боеприпасов, многие из которых все еще находятся в радиусе действия.

ATACMS с кассетными боеголовками могут быть использованы для нанесения значительного ущерба аэродромам. По оценке ISW, 15 российских аэродромов находятся в радиусе действия американских ракет. Один из их аналитиков, Джордж Баррос, соглашается, что даже эффект от публичных обсуждений является полезным для Украины, ведь это заставило Россию переместить самолеты дальше от границы. Это может уменьшить количество бомбардировок и даст ВСУ ценное время на выявление и реакцию на следующие атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина просила США об ударах ATACMS по авиабазам РФ, но затем изменила цели, - Reuters

По словам Барроса, разрешение на удары по оккупантам и материально-техническому обеспечению в пределах 300-километрового диапазона ATACMS заставило бы Россию просчитать риски перемещения большого количества войск и техники в Украину.

"Вы только сейчас... начали говорить о потенциальном риске для российского тыла и лишить их этой безумной роскоши, которой пользуется российское командование. Чтобы действительно привезти массу (оборудования), получить соотношение артиллерии 10 к одному на Украину на линии фронта", - пояснил он CNN.

Исследование Барроса выявило не менее 200 потенциальных целей в радиусе действия ATACMS, начиная от военных полков и заканчивая складами топлива, оружия и даже штабом Южного военного округа России в Ростове.

При этом список даже не учитывает новые цели, которые появились после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Некоторые из самых новых целей могут включать иранские баллистические FATH-360.

Сэвилл считает, что ATACMS может нанести серьезный ущерб российским радарам и системам противовоздушной обороны. По его мнению, "если пробить "дыру", на самом деле украинские беспилотники дальнего действия имеют лучшие возможности для проникновения глубже в Россию". Поражение российских систем противовоздушной обороны в приграничных районах также может повысить шансы Украины отвоевать собственную территорию.

Кроме того, радиус действия ракет теоретически можно увеличить, если запускать ракеты с украинских позиций в Курской области.