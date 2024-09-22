Из-за российских обстрелов повреждены энергообъекты в трех регионах, - Минэнерго

Сегодня, 22 сентября, отключения электроэнергии не планируются. Ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако имеются значительные повреждения, нанесенные массированными атаками врага. К тому же российские войска не прекращают ежедневных обстрелов энергообъектов.

Как передает Цензор.НЕТ,об этом сообщает Минэнерго.

Как отметили в Минэнерго, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Донецкой, Полтавской и Сумской областях.

Так, в Днепропетровской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия. Линия включена в работу.

В Сумской области из-за обстрела возник пожар, обесточивалась подстанция и бытовые потребители. Пожар ликвидирован.

В Полтавской области в результате атаки БПЛА по территории подстанции возник пожар, при этом обесточивалась подстанция и потребители. Пожар ликвидирован. Питание частично восстановлено.

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В Минэнерго напомнили, что всего с октября 2022 года Россия нанесла более 1000 ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Только в 2024 году в результате вражеских атак было потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей. Сейчас продолжается масштабная ремонтная кампания для восстановления энергообъектов.