Мы поддерживаем Украину, но имеем свои требования, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о поддержке Украины, которая, однако не является безусловной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает RMF24.

"Мы хотим сохранить двухпартийную поддержку США союза с Европой, Украины, физического присутствия американских войск в Польше", - заявил Сикорский.

Сикорский подчеркнул, что разговоры об альянсе и отношениях являются очень важными.

"Это важный союз для нас, это союз, который позволяет нам чувствовать себя безопаснее", - сказал он.

Отвечая на вопрос, становятся ли переговоры с Украиной сложнее Сикорский отметил, сейчас Украина находится под давлением.

"У нее все хорошо на море, немного хуже на суше. Мы поддерживаем Украину, но, конечно, у нас также есть свои требования, как это бывает между соседями, - добавил глава МИД Польши.

Напомним, Сикорский комментируя сообщения СМИ о якобы непростом разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал, что между соседями иногда возникают проблемные вопросы.

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