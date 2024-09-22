Мы поддерживаем Украину, но имеем свои требования, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о поддержке Украины, которая, однако не является безусловной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает RMF24.
"Мы хотим сохранить двухпартийную поддержку США союза с Европой, Украины, физического присутствия американских войск в Польше", - заявил Сикорский.
Сикорский подчеркнул, что разговоры об альянсе и отношениях являются очень важными.
"Это важный союз для нас, это союз, который позволяет нам чувствовать себя безопаснее", - сказал он.
Отвечая на вопрос, становятся ли переговоры с Украиной сложнее Сикорский отметил, сейчас Украина находится под давлением.
"У нее все хорошо на море, немного хуже на суше. Мы поддерживаем Украину, но, конечно, у нас также есть свои требования, как это бывает между соседями, - добавил глава МИД Польши.
Напомним, Сикорский комментируя сообщения СМИ о якобы непростом разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал, что между соседями иногда возникают проблемные вопросы.