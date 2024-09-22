В двух районах Киевщины зафиксировано ухудшение состояния воздуха

Из-за пожаров в экосистемах в Броварском и Вышгородском районах Киевской области ухудшилось состояние воздуха. Сейчас их очаги в регионе ликвидированы.

Об этом сообщили в Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Так, по результатам с автоматизированных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Броварском и Вышгородском районах фиксируются превышения допустимых концентраций химических и биологических веществ. В Департаменте экологии Киевской ОГА сообщили, что радиационный уровень соответствует естественному фону.

Кроме того, задымление объясняется сезонными перепадами температуры, из-за чего продукты горения почти не рассеиваются.

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Отмечается, что мониторинг состояния воздуха продолжается.

Рекомендации для населения

До улучшения ситуации с состоянием воздуха специалисты рекомендуют: