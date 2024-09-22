В Курской области российские военные начали тратить больше боеприпасов, - ОТГ "Сіверськ"

В течение последних двух суток российские силы использовали значительно больше управляемых авиационных бомб на территории Курской области, которая контролируется Силами обороны Украины, чем на территории Сумской области Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер ОТГ "Сіверськ" Вадим Мисник.

"По территории Сумской области враг за позапрошлые сутки сбросил 17 КАБов, а по территории Курской области, которая контролируется Силами обороны 21 КАБ. За минувшие сутки цифра была 13 против 31. Видим, как перенос боевых действий на территорию России сказывается", - отметил спикер.

Напомним, на днях издание The Guardian сообщило, что российское военное командование знало о вторжении Украины в Курскую область за несколько месяцев до него и разрабатывало планы для предотвращения.

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