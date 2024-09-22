На юге за сутки уничтожено 118 оккупантов и 60 единиц вооружения и военной техники
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Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 118 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что потери российских захватчиков за минувшие сутки составляют 118 человек.
Кроме того, россияне потеряли 60 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 23 артиллерийские системы;
- 13 единиц автотехники;
- 14 разведывательных БпЛА;
- 5 мотоциклов;
- 1 квадроцикл;
- 1 средство ППО;
- 1 лодка;
- 1 радиолокационную станцию;
- 1 комплекс видеонаблюдения.
Также украинские защитники поразили 11 блиндажей, 1 место хранения боеприпасов, 1 пункт управления, 4 наблюдательных поста, 3 огневые позиции, 1 генератор и 3 цистерны с топливом.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 642 420 российских захватчиков.