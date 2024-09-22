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Германия продолжит оказывать Украине военную помощь, - Бербок

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Анналена Бербок про подальшу підтримку України Німеччиною

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что курс федерального правительства по оказанию военной помощи Украине в войне против РФ будет продолжен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока будет продолжаться эта террористическая война. Потому что в противном случае это будет конец Украины", - подчеркнула Бербок.

Она подчеркнула, что "война закончится, когда Путин выведет свои войска".

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что помощь Украине в противостоянии агрессии России обходится для Германии дорого, но поражение украинцев из-за прекращения этой поддержки будет стоить гораздо дороже.

Также читайте: Если Украина упадет, Молдова станет следующей целью нападения России, - Бербок

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Дякуємо.
  • Чайка Київ
    Україна нікого не обсирає, окрім кацапів. А влада, то не Україна.
  • Sarah Connor
    Дякуємо , Німеччино ! 😍
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