Германия продолжит оказывать Украине военную помощь, - Бербок
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Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что курс федерального правительства по оказанию военной помощи Украине в войне против РФ будет продолжен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока будет продолжаться эта террористическая война. Потому что в противном случае это будет конец Украины", - подчеркнула Бербок.
Она подчеркнула, что "война закончится, когда Путин выведет свои войска".
Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что помощь Украине в противостоянии агрессии России обходится для Германии дорого, но поражение украинцев из-за прекращения этой поддержки будет стоить гораздо дороже.