Завтра в Гааге начнутся слушания по существу по иску Украины против РФ о нарушении морского права

Завтра, 23 сентября, в Гааге начнутся слушания по существу по иску Украины против РФ о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, слушания по существу по иску Украины против Российской Федерации будут проходить с 23 сентября по 5 октября 2024 года в зале Постоянной палаты третейского суда, во Дворце мира, Гаага, Нидерланды.

Во время слушаний будут рассматривать суть дела, оставшиеся вопросы юрисдикции и приемлемости.

Слушания начнутся в понедельник, 23 сентября 2024 года в 10:00 по местному времени. Первой в суде слово будет иметь Украина. Второй будет выступать Российская Федерация.

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До конца слушаний публичный доступ будет закрыт в любой форме. Впоследствии на сайте Суда будет обнародована открытая информация.

Однако публичными будут вступительные и заключительные заявления сторон.

Суть дела

Заметим, что 14 сентября 2016 года Украина инициировала отдельное производство против РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и стремится подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе путем применения арбитражной процедуры.

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В мае 2017 года состоялось первое заседание трибунала по Конвенции по морскому праву ООН, в рамках которого создан арбитраж для рассмотрения спора Украины против РФ. Меморандум, то есть пакет доказательств того, что Россия нарушает суверенные права Украины в Черном и Азовском море и в Керченском проливе, был подан в Постоянную палату третейского суда в Гааге 19 февраля 2018 года. Россия подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этой институции рассматривать иск Украины против РФ.