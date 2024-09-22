Работа по расширению миссии МАГАТЭ на подстанции ведется достаточно активно, уже есть первые результаты, - Минэнерго

Министерство энергетики максимально сотрудничает с МАГАТЭ по расширению мониторинговой миссии на другие объекты энергетической сферы, а именно - на ключевые подстанции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник.

"Министерство энергетики во исполнение поручения Офиса Президента сотрудничает максимально с МАГАТЭ, чтобы международные партнеры, агентства расширили свою мониторинговую миссию на другие объекты энергетической сферы, а именно - на ключевые подстанции. Уже есть первые результаты. Работа в этом направлении ведется и достаточно активно", - отметил он

В Минэнерго отмечают, что атака на ключевые подстанции несет прямую угрозу для энергетической и радиационной безопасности всего региона.

"Соответственно, во избежание такого инцидента мы максимально призываем всех международных партнеров в части противодействия врагу в его намерениях", - отметил он.

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Также Колесник отметил, что сейчас продолжается ремонтная кампания по объектам гражданской энергетической инфраструктуры (поврежденных из-за ударов РФ. - Ред.).

"Фактически мы сосредоточены на том, чтобы максимально восстановить работу тех энергетических объектов, где возможно осуществить ремонты. С этой целью мы активно взаимодействуем с международными партнерами - для того, чтобы получить все необходимое оборудование и чтобы вся ремонтная кампания соответствовала необходимым и установленным графикам", - добавил Колесник.

Относительно вероятных ударов РФ по объектам ядерной энергетики Украины, заместитель министра отметил, что информация от спецслужб передана международным партнерам и МАГАТЭ.

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Ранее сообщалось, что МАГАТЭ расширит представительство своих мониторинговых миссий в Украине на объекты инфраструктуры, которые имеют влияние на безопасность атомных электростанций.