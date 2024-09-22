Самая большая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Сложная ситуация остается на Кураховском, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 65 боевых столкновений. Оккупанты продолжают активно действовать на Покровском и Кураховском направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 22 сентября.

Обстрелы территории Украины

В течение суток от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. Артиллерийские обстрелы противник нанес по Брускам, Малушиному, Павловке, Журавке, Большой Писаревке и Бояро-Лежачьем; под ударами авиации оказались Эсмань, Беловоды, Журавка, Бувалино и Яструбщина.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении были две вражеские атаки в районе Волчанска. Продолжается бой. Ситуация контролируется.

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На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки. Пять атак противника еще продолжаются. Всего на направлении зафиксировано десять боестолкновений. В районы Купянска, Купянска-Узлового и Першотравневого оккупанты сбросили всего девять авиабомб.

Ситуация на Востоке

Агрессор увеличил количество атак до пяти на Лиманском направлении. Произошли боевые действия вблизи Чернещины, Дружелюбовки, Новосадового и Дибровы. Два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении враг пытался прорвать нашу оборону в районе Выемки. Ситуация контролируемая. Также оккупант нанес авиаудары управляемыми авиационными бомбами по районам населенных пунктов Ивановка, Свято-Покровское и Славянск.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отражать две атаки оккупантов возле Калиновки и Клещиевки. Вблизи Григорьевки и Ступочек пять вражеских атак уже остановлено. Противник применял неуправляемые авиационные ракеты по Ступочкам.

На Торецком направлении захватчик, при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации, четыре раза атаковал в районах Дачное, Торецк, Щербиновка и Нелиповка. Идет бой вблизи Торецка.

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Самая большая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. 21 раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются бои в шести локациях в районах Новоторецка, Гродовки, Новогродовки и Мариновки. Авиация оккупантов била в течение дня НАРами в сторону Александрополя.

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Горняка, Цукурино, Желанного Второго и Катериновки отбито шесть штурмов, также продолжаются четыре боестолкновения вблизи Константиновки и Горняка.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении агрессор атакует неподалеку Угледара и Водяного, сейчас продолжается четыре боестолкновения. Также вражеская авиация нанесла удары возле Богоявленки, Урожайного и Ровнополя.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях активных действий оккупантов за сегодня не отмечено. Противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отбит один штурм врага.

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По данным Генштаба, противник нанес десять авиационных ударов по территории Курской области, применив 12 КАБов.