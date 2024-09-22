Удар РФ по Харькову: Два человека находятся в очень тяжелом состоянии, повреждено 18 многоэтажек

В результате вражеского обстрела, который произошел вечером 21 сентября, в Харькове повреждены 18 многоэтажных жилых домов. Среди пострадавших два человека находятся в очень тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковский городской совет, об этом в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Игорь Терехов.



Как отмечается, один дом очень серьезно поврежден. Там произошло смещение конструктива здания.



"Коммунальные службы и волонтеры активно работают над устранением последствий обстрела. В частности, они закрывают оконные контуры. Проверяем коммуникации. Уже дали воду и свет в некоторые дома. Будем все восстанавливать", - рассказал Терехов.

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По его словам, многие люди обратились к медикам за помощью. Двое пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.



Также городской голова отметил, что людей, которые в этом нуждаются, размещают в общежитиях, волонтеры предоставляют пострадавшим продуктовые наборы и вещи.



"Динамика обстрелов возросла. Харьков страдает от вражеских атак и днем, и ночью. Поэтому обращаюсь к горожанам с просьбой не пренебрегать сигналами воздушных тревог", - подчеркнул Терехов.

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Напомним, поздно вечером субботы, 21 сентября, оккупанты нанесли удар по Харькову. Сообщалось о 12 пострадавших. Уже утром 22 сентября стало известно, что в результате российского удара по многоэтажке пострадал 21 человек.