Полиция задержала мужчину, который ранил двух человек из автомата в Киевской области
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В Обуховском районе мужчина зашел в магазин и начал хаотичную стрельбу, ранил продавщицу и владельца заведения, и убежал.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Полицейские прибыли на место происшествия, вызвали медицинскую помощь, установили личность злоумышленника и начали операцию по задержанию стрелка. Им оказался 36-летний, ранее судимый местный житель. Полицейские оперативно задержали фигуранта в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.
Задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет.