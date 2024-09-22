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Полиция задержала мужчину, который ранил двух человек из автомата в Киевской области

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На Київщині чоловік поранив двох людей з автомата

В Обуховском районе мужчина зашел в магазин и начал хаотичную стрельбу, ранил продавщицу и владельца заведения, и убежал.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Полицейские прибыли на место происшествия, вызвали медицинскую помощь, установили личность злоумышленника и начали операцию по задержанию стрелка. Им оказался 36-летний, ранее судимый местный житель. Полицейские оперативно задержали фигуранта в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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Топ комментарии

  • ALEX SUROVV b687956a
    Ага. Давай раскажи еще что наркоману сидевшему было разрешение на автомат. Зато у жертв была только голая жопа и никакие полицаи им не помогли
  • kergudu barbambiya
  • Vova DEN
    Вистачає. Отакі якщо будуть розуміти, що можуть отримати у відповідь, то так вільно би не стріляли у людей на вулиці. Випадок не перший і не останній. Попри заборони знаходять цілі арсенали у людей, оно у одного стрілка в Києві AR15 забрали, штурмова нова ******* гвинтівка, десь він її взяв попри заборону. Допомогла заборона? А захищатися від таких нема як.
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