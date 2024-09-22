В реке Сейм фиксируется повторное загрязнение воды, - Министерство защиты окружающей среды

По состоянию на 22 сентября в реке Сейм наблюдается повторное загрязнение воды. В реке Десна ситуция стабилизируется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Ситуация на реке Десна

В сообщении говорится, что на р. Десна наблюдается стабилизация ситуации. На всей протяженности в Черниговской области вода посветлела, кое-где на дне осадок темного цвета, неприятный запах и мор рыбы не наблюдаются. В реке появляются живые водные биоресурсы.

Перемещение загрязнения в Киевской области не фиксируется.

Читайте: В Киеве воздух насыщен пылью, сажей и дымом. Причина - горение торфяников, - Минприроды

Ситуация на реке Сейм

По руслу р. Сейм продолжает двигаться повторное загрязнение.

Улучшение фиксируется по пункту с. Чумаково - прозрачность воды увеличилась, однако сохраняется желто-зеленый оттенок, местами - сероватый.

В пунктах с. Мутин и с. Озаричи вода мутная, уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза. Растворенный кислород отсутствует.

В пункте г. Батурин наблюдается потемнение воды, незначительный специфический запах, мор рыбы не наблюдается. Химическое потребление кислорода превышает норму в 1,1 раза. Кислородный режим в норме. Превышение по содержанию марганца - до 1,3 раза. По азоту аммонийному, железу общему, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не зафиксировано.

Читайте также: Загрязнение реки Десна достигло Киевщины, - Госводагенство

Загрязнение рек Сейм и Десна

Ранее заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.

30 августа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.

Ранее тогдашний глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.

Впоследствии в Минприроды заявили, что загрязнение в реки Сейм и Десна попало с сахарного завода на Курщине. Это уже нанесло ущерб нашему государству на более 405 млн гривен.

Также читайте: Киев может остаться без основного источника питьевой воды из-за загрязнения Десны, - ЧАО "Киевводоканал"