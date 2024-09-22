Россияне все чаще обстреливают Харьков КАБами и ФАБами, - Терехов
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Российские захватчики все чаще обстреливают город Харьков управляемыми и фугасными авиабомбами.
Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Динамика пошла вверх и Харьков начали все чаще обстреливать КАБами и ФАБами", - сказал мэр города.
Он отметил, что ФАБы и КАБы очень быстро долетают до города. У жителей Харькова, по его словам, есть 3-5 минут, чтобы попасть в укрытие.
Напомним, что поздно вечером 22 сентября оккупанты попали КАБом в многоэтажку в Харькове. Известно о 21 пострадавшем.