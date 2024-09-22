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Россияне все чаще обстреливают Харьков КАБами и ФАБами, - Терехов

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Росіяни все частіше обстрілюють Харків КАБами і ФАБами, - Терехов

Российские захватчики все чаще обстреливают город Харьков управляемыми и фугасными авиабомбами.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Динамика пошла вверх и Харьков начали все чаще обстреливать КАБами и ФАБами", - сказал мэр города.

Он отметил, что ФАБы и КАБы очень быстро долетают до города. У жителей Харькова, по его словам, есть 3-5 минут, чтобы попасть в укрытие.

Напомним, что поздно вечером 22 сентября оккупанты попали КАБом в многоэтажку в Харькове. Известно о 21 пострадавшем.

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Топ комментарии

  • Русский Алкаш
    поки не буде удару по містах орків, тони м'яса і кубометрів москальської крови вони будуть розважатися по телевізору новинами про Україну
  • Vent
    Вчера 6 (прописью: шесть) российских истребителей залетело на территорию Латвии.

    Шесть!!!

    И это уже не дроны, а управляемые пилотами истребители. И сколько же из них было сбито доблестными войсками НАТО?

    Ноль!!!

    Покуражились и вернулись домой.

    Сегодня же произошло страшное возмездие: российскому послу вручена нота озабоченности. Наверное, Ми бемоль.

    Украинцы, вы ещё раз подумайте, вам точно нужен такой импотический военный союз? Не лучше ли будет создать собственный, с поляками ,чехами и англичанами например??
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Марудить рашистів ***** місто Харків! У НЬОГО, орки стільки грошей і ригоАНАЛІВ вгатили, ще з часів кучмарика та Кушнарьова!! Допа і Гепа, можуть це підтвердити на приклада!
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