Зеленский о возможном отказе Байдена от Плана победы: Украина окажется в очень долгой войне

План победы Украины рассчитан на то, что президент США Джо Байден поддержит его. Предположение, что глава Белого дома не поддержит этот план, Зеленский назвал "ужасной мыслью", поскольку это будет означать долгую и изнурительную войну.

Об этом президент Зеленский рассказал в интервью New Yorker опубликованном накануне его визита в США, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, План победы - это план, который "быстро укрепит Украину".

"Сильная Украина заставит Путина сесть за стол переговоров. Я в этом убежден", - сказал глава государства.

Ключевым, по словам президента, является поддержка американского лидера Джо Байдена. А предположение журналиста New Yorker, что Байден не поддержит этот план, Зеленский назвал "ужасной мыслью". На вопрос, существует ли в таком случае план "Б" глава государства ответил:

"Мы годами живем в плане "Б". План "А" был предложен еще до полномасштабной войны, когда мы призывали к двум вещам: превентивным санкциям и превентивному усилению Украины различным вооружением. Я сказал нашим партнерам: если Украина будет очень сильной, ничего не будет. Они не послушали. С тех пор они все признали мою правоту. Усиление Украины значительно снизило бы вероятность вторжения Путина", - сказал Зеленский.

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Президент заявил, что сейчас он предлагает "новый план А".

"Этот план означает, что мы меняем текущий курс, где мы устояли только благодаря силе нашей армии, героической преданности европейским ценностям нашего народа и наших бойцов", - рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что если партнеры не хотят, чтобы эта война затягивалась, чтобы Путин "похоронил нас под трупами своего народа, забрав больше украинских жизней во время этого" - то им предлагается план укрепления Украины.

"Это не фантазия и не научная фантастика, и, что очень важно, для достижения успеха он не требует от россиян сотрудничества. Скорее, в этом плане речь идет о том, что наши партнеры могут сделать без участия России. Если дипломатия - это желание обеих сторон, то, прежде чем дипломатия станет эффективной, реализация нашего плана зависит только от нас и от наших партнеров", - сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, если Байден не поддержит предложенный Украиной План победы, то Украина должна будет продолжать жить по плану "Б".

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"Это ужасная мысль. Это будет означать, что Байден не хочет заканчивать войну таким образом, чтобы лишить Россию победы. И в итоге мы получим очень долгую войну - невозможную, изнурительную ситуацию, в которой погибнет огромное количество людей", - сказал президент.

В то же время он выразил благодарность Байдену за "мощный и исторический шаг" поддержки Украины в начале полномасштабной войны.

"Мы признаем огромную заслугу Байдена в этом отношении. Этот его шаг уже стал исторической победой", - добавил Зеленский.

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План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

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