Пять человек пострадали из-за российских обстрелов Краматорска, среди раненых 16-летняя девушка
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22 сентября 5 человек получили ранения в результате российского обстрела Краматорска в Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
Он отметил, что город попал под вражеский огонь сегодня вечером. Среди раненых - 16-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии.
Также в городе повреждены 4 дома и 2 автомобиля.
"В Донецкой области нет абсолютно безопасных мест! Берегите себя - эвакуируйтесь", - призвал глава ОГА.