Связисты из 242-го ОбТрО просят помочь закрыть сбор на автомобиль для выполнения боевых задач: есть только половина суммы (обновлено)

Украинским военным-связистам из 242-го отдельного батальона территориальной обороны нужен автомобиль с повышенной проходимостью для выполнения боевых задач. Сейчас идет сбор средств на покупку авто, и военные просят присоединиться к нему всех неравнодушных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"От вас донаты - от нас выполнение боевых задач. А вместе это мертвые пи**ары и приближение победы. Нужна ваша помощь. Каждый донат имеет значение. Распространите среди своих знакомых. В мессенджерах. Организуйте сбор на работе. Проект большой - без Вас не справимся. Благодарны всем за помощь", - говорится в заметке.

Стоимость автомобиля - 250 000 грн.

Трем самым активным донатерам военные обещают подарки.

Приобщиться к сбору можно по реквизитам:

ПриватБанк:

5168752107241179

https://www.privat24.ua/send/dbrbi

МоноБанк:

5375 4112 2172 4797

https://send.monobank.ua/jar/qMp6xH2ZJ

Обновленная информация

Пока сбор продолжается. Как отмечается, на утро 7 октября 2024 года было собрано 120337,22 грн из необходимых 250 000 грн.

"Не останавливаемся!!! От вас донаты, от нас выполнение боевых задач", - отмечают организаторы сбора и обещают подарки 3 самым активным донатерам.

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