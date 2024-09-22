Генассамблея ООН поддержала "Пакт будущего", несмотря на сопротивление РФ

В воскресенье, 22 сентября, Генеральная Ассамблея ООН одобрила главный документ Саммита будущего - "Пакт будущего". Одобрение состоялось несмотря на сопротивление России, представитель которой пытался внести свои поправки.

Об этом пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 42-страничный "Пакт будущего" содержит перечень намерений стран по решению глобальных проблем - от военных конфликтов и изменения климата до искусственного интеллекта и реформирования ООН и глобальных институтов.

В частности, документ содержит разделы "Устойчивое развитие и финансирование развития", "Международный мир и безопасность", "Наука, технологии, инновации и цифровое сотрудничество", "Молодежь и будущие поколения".

"Беда войны приобретает новые и более опасные формы. Сегодня мы ближе к ядерной конфронтации, чем когда-либо со времени окончания Холодной войны", - говорится в разделе о мире и безопасности.

Согласно принятому документу, страны взяли на себя обязательства действовать "коллективно для поддержания и восстановления международного мира и безопасности на суше, море, в космосе, в киберпространстве и в других новых сферах, для более эффективного противодействия взаимосвязанным глобальным угрозам и выполнения обещаний, содержащихся в Уставе ООН".

Читайте также: Генассамблея ООН не может заставить РФ соблюдать Устав Организации, - председатель Ассамблеи Фрэнсис

Во время принятия документа Россия пыталась продавить поправку, которая предусматривала бы "принцип невмешательства", что якобы важно для стран Глобального Юга, чтобы "коллективный Запад" не навязывал им свою волю.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин назвал проект "лицемерным" и раскритиковал генерального секретаря Антониу Гутерриша за то, что в проекте якобы не учтены все предложения. Представитель страны-агрессора потребовал поддержать все правки российской стороны, иначе Москва "дистанцируется" от консенсусного принятия документа.

Однако все поправки РФ были отклонены 143 голосами. Поэтому президент Генассамблеи Филемон Янг объявил Пакт принятым и подписал его.

Читайте также: Байден на Генассамблее ООН будет говорить о войне в Украине, - Белый дом

Зеленский приветствовал принятие "Пакта будущего"

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие "Пакта будущего".

"Я приветствую принятие Пакта будущего в ООН. Несмотря на все препятствия, включая попытки России помешать его принятию, миру удалось объединиться вокруг видения справедливого и безопасного будущего", - говорится в заявлении президента в соцсети Х.

В то же время он подчеркнул, что "такое будущее возможно только в том случае, если крупнейшая война в Европе со времен Второй мировой войны будет завершена в соответствии с Формулой мира, основанной на целях и принципах Устава ООН, а также на объективной необходимости обеспечения глобальной безопасности".

"Мир нуждается в лидерстве и решимости. Украина готова работать со всеми ответственными странами на этом пути", - добавил глава государства.

Читайте также: Совбез ООН устарел, его авторитет подорван, - генсек ООН Гуттериш