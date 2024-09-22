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Зеленский прибыл в США для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН

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Володимир Зеленський прибув у США (фото ілюстративне)

22 сентября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что начиная с воскресенья, запланирован ряд двусторонних встреч президента с лидерами государств и международных организаций, а также руководителями американских компаний по обеспечению энергетических потребностей Украины.

Так в понедельник глава государства выступит на Саммите будущего в штаб-квартире ООН, во вторник примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу, в среду ожидается его выступление на общих дебатах в Генассамблее ООН.

Позже сам Зеленский подтвердил свой визит.

"Прибыли в Соединенные Штаты Америки. Главная задача – укрепление Украины, защиты всех наших людей. Эту войну можно завершить справедливым миром только на основе глобальной работы. Каждый, кто ценит жизнь, может помочь. И наиболее действенная помощь – это решительность. План победы Украины будет на столе у ​​всех наших союзников", – написал он.

Володимир Зеленський, Олена Зеленсьька, посол України в США Діана Маркарова та постпред України в ООН Сергій Кислиця під час візиту президента в США

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден и Камала Харрис встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября.

Владимир Зеленский заявлял, что планирует представить Байдену, Харрис и Трампу план победы Украины.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп также говорил что может встретиться с Владимиром Зеленским уже на этой неделе.

Также читайте: Зеленский о возможном отказе Байдена от Плана победы: Украина окажется в очень долгой войне

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  • G.I. Jane 777
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    https://www.facebook.com/?locale=uk_UA

    Власне, я про це кажу з 2019 року і ось що ще до цього хотів додати:

    До речі, і про "невдалість" і "некомпетентність" одразу стане смішно. Зруйнувати все, що тільки можна уявити, в першу чергу - оборону і армію під час війни! Зруйнувати вщент, розгромити розграбувати економіку - відкрито, нахабно, у всіх на очах. Вкрасти ВЕСЬ КОВІДНИЙ ФОНД - і залишити подихати сотні тисяч, вивести країну за смертністю від ковіду на друге місце у світі. Відкрити дорогу орді, здати під знищення десятки населених пунктів і сотні тисяч людей.

    І все це БЕЗ ЖОДНОГО СПРОТИВУ, навіть без натяку на спротив! І навіть завзяті критики типа Ігоря Лапіна кожен день розповідають "яку велику користь країні приніс Зеленський на початку вторгнення".

    Вони його ХВАЛЯТЬ! Оцього виродка! Це ппц, я не можу в цій психлікарні знаходитися.

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Щоб ти подох. Падло зелене.

    Я навіть вже нк кажу прозагиблих, щоб ти подохло.

    Але тривоги задовбали. Щоб твої *****@ки здохли. Будь де.
  • Ukrainian Tarot
    Ви про того зе який побудував дороги для кацапів і розмінував чонгар? Чи є ще якісь шаблезубий зе?
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