Россияне обстреляли село на приграничье Черниговщины, двое раненых

Вечером воскресенья, 22 сентября, оккупанты из минометов обстреляли село Заречье Семеновской громады, что на границе Черниговщины. В результате вражеских обстрелов двое мужчин в возрасте 60 и 55 лет получили ранения.

Об этом "Суспільному" рассказал Семеновский городской голова Сергей Деденко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вражеский обстрел произошел под вечер. По состоянию на 20:00 в селе продолжался пожар, вызванный российским обстрелом.

"Подробностей не знаю, потому что ехать туда опасно. Это село уже и до этого почти выгорело. Жителей там не осталось", - рассказал Деденко.

Он добавил, что раненых мужчин госпитализировали.

"Угрозы жизни нет. Насколько мне известно, они переехали, но приезжали в село, потому что осталась работа в хозяйстве", - рассказал городской голова.

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