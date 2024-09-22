Зеленский о телемарафоне: Он показывает правду среди дезинформации

Президент Владимир Зеленский заявил, что телемарафон "Единые новости" показывает правдивую информацию. А телеканалы, которые привлечены к эфиру, свободны транслировать то, что хотят.

Об этом глава государства сказал в интервью New Yorker, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист спросил Зеленского о возможном конфликте между демократическими ценностями и реалиями военного времени в связи с тем, что телемарафон транслирует новости "очень скоординированным образом".

По словам президента, "журналисты объединились, потому что в первые дни войны, когда люди боялись полной оккупации страны, никто не знал, что делать".

"Ходили даже истории о том, что президент куда-то сбежал. Это был хаос", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что журналисты в Украине решили объединить усилия для борьбы с российской дезинформацией.

"Я хочу объяснить, что то, что новостные отделы этих телеканалов объединились, не означает, что сами каналы уничтожены. Они существуют так же, как и раньше. Они сохранили свои места в сетке вещания. Они вольны показывать то, что хотят. Но этот телемарафон стал ресурсом для людей, которые, скажем, не имеют электричества или видят беспилотники, летающие над головой. Было много периодов, когда вокруг была всякая дезинформация, а телемарафон предоставлял правду. А вы говорите, что это плохо. Ладно, если это так, я не настаиваю", - заявил глава государства.

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