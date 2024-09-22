В районе Угледара продолжаются три боя, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления. Наши воины наносят врагу весомые потери, истощая их боевой потенциал. С начала суток произошло 121 боевое столкновение.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес один ракетный (2 ракеты), 52 авиационных удара (в частности, задействовал 71 КАБ) и 625 ударов дронами-камикадзе, совершил более 3900 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Возле последнего продолжается еще один бой. По имеющейся информации, за сегодня противник на данном направлении потерял более 40 военнослужащих убитыми и ранеными. Наши защитники уничтожили противотанковое средство противника, две единицы автомобильной техники и 37 БПЛА, также были повреждены танк, боевая бронированная машина, четыре артиллерийские системы и автомобиль оккупанта.

Четырнадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения в районах Петропавловки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки.

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Боевые действия на Востоке

Пять атак врага в настоящее время отражают украинские воины вблизи Макеевки, Невского и Белогоровки на Лиманском направлении. Семь штурмовых действий врага в течение дня было остановлено неподалеку Чернещины, Дружелюбовки, Новосадового и Дибровы.

На Северском направлении наши войска пресекли попытку противника улучшить тактическое положение вблизи Выемки. Оккупанты понесли потери. Еще один бой в этом месте продолжается. На Краматорском направлении завершились неудачей семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Калиновки, Клещиевки, Григорьевки и Ступочков. До сих пор продолжается два боестолкновения. На Торецком направлении оккупанты за сегодня шесть раз штурмовали в районах Дачного, Торецка, Щербиновки и Нелиповки. Активно действовала вражеская бомбардировочная и штурмовая авиация. Продолжаются боевые действия в двух локациях - враг давит, пытаясь продвинуться в районах Нелиповки и Щербиновки.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 27 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Мариновки и Новоторецка. Продолжается боестолкновение вблизи Миролюбовки. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 145 и ранили 163 оккупанта. Уничтожены РСЗО БМ-21 "Град", шесть артиллерийских систем, танк, БМП, два противотанковых средства, пять автомобилей и три мотоцикла захватчиков. Также повреждены 13 артиллерийских систем, два танка, БМП и 12 автомобилей.

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На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 11 боевых столкновений. Войска рф пытались продвинуться в районах населенных пунктов Горняк, Цукурино, Желанное Второе, Екатериновка и Константиновка.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении отбита одна атака вражеских подразделений, продолжаются три боя в районе Угледара.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил две атаки недалеко от населенного пункта Работино. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении вражеский штурм потерпел неудачу.

Операция ВСУ в Курской области

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 16 авиационных ударах с применением 27 КАБ.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня отметим украинских воинов из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, которые стойко сдерживают нашествие превосходящих сил противника на восточном фронте.

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