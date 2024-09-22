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Захватчики пытаются окружить Угледар, - DeepState. КАРТА

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Оккупанты пытаются осуществить окружение города Угледар, что в Донецкой области. В последние дни ситуация вокруг города ухудшилась.

Об этом пишет мониторинговый паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

По словам аналитиков, на днях ситуация вокруг Угледара существенно ухудшилась, поскольку отказ от ротации 72 ОМБр заставил руководство ввести вспомогательные резервы из сил ТрО, которые не смогли справиться с натиском врага.

Окупанти намагаються оточити Вугледар

"Присутствующий в полосе штурмовой батальон, из-за этого вынужден был расширить полосу батальонного района обороны", - говорится в сообщении.

Аналитики пишут, что ранее также ослабла оборона 58 ОМПБр в Пречистовке.

"Из-за незапланированного отхода на "лучшие рубежи", происходит огибание врагом правого фланга Угледарской группировки", - пишет DeepState.

Паблик добавляет, что россияне на БМП начали прорываться через боевые порядки выше Пречистовки в направлении Богоявленки, перерезая логистику в город.

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Топ комментарии

  • Wlad West
    Ну нах, Буба сдает Украину? Быть таво не может, он же в вышиванке ходил... с косым воротом. ВЫ що?
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Що з ЦН!!! Я не можу матюки в свій бік прочитати!! Більше 120 шт..
  • Магирус
    Тоді загальна ситуація була трохи іншою. Якщо вже так прив'язуватися до прізвища командувача - то чим закінчився контрнаступ без переваги в повітрі - всі пам'ятаємо, навіть Залужний це визнав
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