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Россияне атаковали Запорожье: ранены 5 человек

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Наслідки російської атаки на Запоріжжя 22 вересня

Вечером 22 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье и ранили 5 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате удара частично разрушены здания. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома. Вспыхнул пожар.

На месте работают спасатели.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Цензор.НЕТ писал что в Запорожье прогремела серия взрывов. Перед этим местные власти сообщали об активности вражеской тактической авиации.

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Топ комментарии

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Рашисти КАБами, а прострочений їх асфальтом уТУРБОРЕЖИМІ!
  • Urs
    петріоти не підтягають на запорізький напрямок тому що там у повітрі дохєра кацапських "крил", тому є великий ризик бути поміченим, і не встигнути зїбатись. Тому періоти "заховані" у глибині, прикриваючи або генерацію\розподільчу інфраструктуру, або військові об'єкти. Відсунути кацольоти за Токмак - це вже робота F-16 при наявності зброї відповідної дальності і зовнішнього цілевказання.
  • Александр Мовчан 521c9775
    А где наш Вова Оманский?
    А у Вовы с Ермаком все хорошо - они в ООН с "планом перемоги" ... КАБы до ООН не долетят!
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