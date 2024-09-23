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Украина представит в Соединенных Штатах План победы всем лидерам стран-партнеров, - Зеленский

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Звернення Володимира Зеленського 22 вересня

Владимир Зеленский заявил, что План победы будет представлен всем лидерам стран-партнеров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.

Зеленский отметил, что первым полностью План увидит  Президент Америки Джо Байден.

"Конечно, представлю План победы всем лидерам стран-партнеров, которые так же, как Президент Байден, являются лидерами мира и могут стать лидерами мира, помогая нам с Планом победы. Представим также его в Конгрессе - обеим партиям, - и обоим кандидатам в Президенты Соединенных Штатов", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что США имеют "достаточную силу", чтобы вместе с Украиной и другими союзниками и партнерами "обеспечить то, к чему мы стремимся больше всего".

"Нам нужен мир. Именно так, как предусмотрено Формулой мира. Именно так, как предусмотрено Уставом ООН. Мы все для этого делаем. Оружие для защиты нашей независимости и наших людей. Дипломатия для консолидации партнеров и принуждения России к миру. И справедливость для того, чтобы Россия отвечала за эту войну и чувствовала ее последствия", - резюмировал Зеленский.

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План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

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Топ комментарии

  • Михайло Иляш
    А у цьому плані далі

    - корупція

    - узурпація влади

    - Ермак

    якщо так то він до одного місця. Зараз ми від раші відрізняємся лише мовою і прапором
  • Эмирский бухарь
    План:
    1. Дайте грошей
    2. Можна проста деньгами
    3. Сайтись пасередине с ФРС для получения грошей
    4. Нада просто перестать стрелять деньги в Европе и начать стрелять их США.
    5.Нет, на пианино я играть не буду. Но если дадут грошей, то это неточно.
    6. Деньги давай! Давай деньги! Украина вас не забудет!
    7. Если не дадите грошей, то ми збудуймо Берлинську стену взад.
    8. Нє, это не угроза. Мне так сказали.
    9. Тю, а шо случилася?Неужели нельзя просто напечатать грошей, то есть доляров?
    10 Грош вам цена, якщо не дадите грошей.
  • Vitaliy Korkh 7f6cf27d
    Шість років потому Зеленський казав, оскільки він у своїй голові війну вже закінчив, то в нього є мирний план по завершенню війни! Для цього треба перестати наживатись на війні, перестати стріляти, подивитися уйлу в очі і домовитись посередні. Потім мирний план номер 2 Зеленського намагалися здійснити у Стамбулі , де ледь-ледь не втратили суверенітет. Зараз мирний план номер три, чим він стане для країни?
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