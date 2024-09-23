Украина представит в Соединенных Штатах План победы всем лидерам стран-партнеров, - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что План победы будет представлен всем лидерам стран-партнеров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.

Зеленский отметил, что первым полностью План увидит Президент Америки Джо Байден.

"Конечно, представлю План победы всем лидерам стран-партнеров, которые так же, как Президент Байден, являются лидерами мира и могут стать лидерами мира, помогая нам с Планом победы. Представим также его в Конгрессе - обеим партиям, - и обоим кандидатам в Президенты Соединенных Штатов", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что США имеют "достаточную силу", чтобы вместе с Украиной и другими союзниками и партнерами "обеспечить то, к чему мы стремимся больше всего".

"Нам нужен мир. Именно так, как предусмотрено Формулой мира. Именно так, как предусмотрено Уставом ООН. Мы все для этого делаем. Оружие для защиты нашей независимости и наших людей. Дипломатия для консолидации партнеров и принуждения России к миру. И справедливость для того, чтобы Россия отвечала за эту войну и чувствовала ее последствия", - резюмировал Зеленский.

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План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

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