Россияне угрожают лишить прав жителей ВОТ, не получивших паспорт РФ, - Центр нацсопротивления
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Россияне создают реестр иностранцев, которые находятся в стране незаконно, и угрожают внести туда всех граждан Украины на временно оккупированных территориях, которые не имеют паспорта РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.
Украинцам которых внесут в реестр, будет запрещено, в частности:
- управлять автомобилем;
- пользоваться банковскими услугами;
- регистрировать собственность;
- заключать и расторгать браки;
- а также оформлять детей в дошкольные и учебные заведения.
"По замыслу кремля это должно нарастить темпы паспортизации населения временно оккупированных территорий, ведь сейчас украинцы продолжают саботировать получение красной макулатуры врага", - отмечают в ЦНС.