Враг продвинулся возле Нью-Йорка, Угледара и в Торецке, - DeepState. КАРТА

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении российских войск в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект DeepState

"Враг продвинулся возле Нью-Йорка, Цукурино, Горняка, Водяного, Угледара, Пречистовки и в Торецке", - говорится в сообщении.

Напомним, аналитики DeepState накануне сообщили, что оккупанты пытаются осуществить окружение города Угледар. На днях ситуация вокруг Угледара существенно ухудшилась, поскольку отказ от ротации 72 ОМБр заставил руководство ввести вспомогательные резервы из сил ТрО, которые не смогли справиться с натиском врага.

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