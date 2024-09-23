Путин ищет альтернативы ядерным угрозам, - The Washington Post

Российский диктатор Владимир Путин ищет новый инструмент запугивания, поскольку понимает, что Запад больше не боится его угроз относительно ядерного удара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на аналитиков и официальных лиц, близких к российской дипломатии.

"Был перебор с ядерными угрозами. К таким заявлениям уже есть иммунитет, и они никого не пугают", - сказал изданию российский чиновник на условиях анонимности.

Ученый из РФ, приближенный к МИД, признал, что Россия вряд ли применит ядерное оружие, "поскольку это действительно приведет к недовольству среди партнеров России на Глобальном Юге, а также потому, что, очевидно, с военной точки зрения, это не очень эффективно".

"Вся эта дискуссия о ядерном пороге преувеличивает угрозу такого типа эскалации и недооценивает возможность альтернативных вариантов. Поскольку Запад имеет глобальную военную инфраструктуру... можно найти много уязвимых мест", - добавил ученый.

Показательная нерешительность США в отмене запрета на глубокие удары западным оружием по территории РФ до некоторой степени успокоила Кремль. Растет ожидание, что разрешение на удары, если его вообще дадут, будет "очень ограниченным", говорят аналитики и российские чиновники. Однако на Путина все еще давят, чтобы он как-то ответил, если разрешение дадут.

"Есть понимание, что красные линии, проведенные Москвой, Западом игнорируются, и со стороны Москвы должны быть более весомые и существенные шаги, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений", - сказал российский академик.

Основательница французской компании политических консультаций R-Politik Татьяна Становая говорит, что глубокие ракетные удары по территории РФ действительно могут стать внутренней политической проблемой для Кремля, в отличие от других "красных линий", которые касались передачи Украине различных типов оружия.

"Для Путина это качественный сдвиг, который выводит ситуацию на новый уровень и за которым может последовать дальнейшее расширение", - говорит она.

Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований в Королевском колледже в Лондоне, предполагает, что на удары по территории РФ Москва может ответить диверсионными операциями против военных целей или другой инфраструктуры Запада там, где участие России будет трудно доказать. Например, Россия может начать тесное сотрудничество с йеменскими хуситами.

"Он не хочет прибегать к чему-то драматическому или резкому, в смысле ядерных или прямых боев между нашими войсками и его войсками, но [это] не означает, что ничего серьезного не произойдет", - считает Фридман.

Связанный с Кремлем политический аналитик Сергей Марков наоборот считает, что России "придется эскалировать", поскольку Запад уже научился не бояться российских "красных линий".

Татьяна Становая в свою очередь отвергает вероятность таких ударов, пока ситуация для Кремля не будет действительно случаем отчаяния.

Однако Марков настаивает, что Путин мог бы усилить свои угрозы и разыграть "золотую карту", устроив эскалацию прямо перед ноябрьскими выборами в США, чтобы посеять в американцах реальный страх ядерной войны и чтобы они проголосовали за Дональда Трампа, который выступает за уступки России.

Становая считает, что пока Путин и сам не знает, как ему защищать "красные линии".

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