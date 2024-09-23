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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 643 750 человек (+1330 за сутки), 8784 танка, 18 414 артсистем, 17 252 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

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Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 643 750 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 643 750 (+1330) человек,
  • танков - 8784 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 17252 (+30) ед,
  • артиллерийских систем - 18414 (+81) ед,
  • РСЗО - 1197 (+2) ед,
  • средства ППО - 949 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15699 (+71),
  • крылатые ракеты - 2595 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25102 (+79) ед,
  • специальная техника - 3145 (+1)

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю Силы обороны ликвидировали 8620 оккупантов и уничтожили 1278 единиц вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА

ліквідація

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Топ комментарии

  • Germes d30054e3
    По артилерії новий рекорд 👏
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3869 день москальсько-української війни.
    209!! одиниць техніки та 1330! чумардосів за день.
    Кількість знищеної техніки б'є рекорди. Сукупна броня перевалила за 26000!
    Арта рекорд - 83! Логістика теж супер.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 643 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
  • Germes d30054e3
    Також за минулий тиждень знищено 104 танки 🔥 👏
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