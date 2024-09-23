На Кураховском и Покровском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага, за сутки там - 63 боестолкновения, - Генштаб

За прошедшие сутки, 22 сентября, на фронте зафиксировано 162 боевых столкновения. Силы обороны отбили атаки врага на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском, Времовском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара (четыре ракеты), 67 авиационных ударов (задействовал, в частности, 99 КАБ), совершил 5587 обстрелов, 167 из них - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Эсмань, Беловоды, Журавка, Бувалино, Яструбщина, Речки, Бунякино, Волфино, Кондратовка, Угроиды, Малушино, Мелячиха, Волчанские Хутора, Волчанск, Купянск, Купянск-Узловой, Першотравневое, Твердохлебово, Ивановка, Святопокровское, Славянск, Ступочки, Дружба, Петровка, Торецк, Александрополь, Богоявленка, Урожайное, Ровнополь, Каменское, Камышеваха, Павловка, Запорожье и Одрадокаменка.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло семь боевых столкновений в районе Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении количество боестолкновений составило 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 13 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка, Чернещина, Дружелюбовка, Новосадовое и Диброва.

На Северском направлении Силы обороны отбили две атаки возле Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Калиновки, Клещиевки, Григорьевки и Ступочков.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 9 атак. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Дачного, Торецка и Щербиновки. Кроме того, штурмовал вблизи Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 35 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Красного Яра, Воздвиженки, Новоторецка, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки, Миролюбовки и Михайловки.

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На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Горняка, Цукурино, Желанного Второго, Георгиевки, Катериновки и Константиновки. В целом враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времевском направлении оккупанты совершили шесть атак наших позиций вблизи Угледара.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении состоялось два безуспешных для врага боевых столкновения неподалеку Работино.

На Приднепровском направлении враг провел один неудачный штурм, получив отпор.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, активизировал деятельность авиации, с территории РФ осуществлял обстрелы по Брускам, Малушиному, Павловке, Журавке, Большой Писаревке, Бояро-Лежачам и ряду других приграничных населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. По имеющейся информации, за минувшие сутки враг нанес по Курщине 16 авиационных ударов с использованием 27 управляемых авиационных бомб.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, двум артиллерийским системам, одной системе ПВО и пункту управления российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1330 человек. Также украинские воины обезвредили 16 танков, 30 боевых бронированных машин, 81 артиллерийскую систему, две РСЗО, 71 БпЛА оперативно-тактического уровня, 79 автомобилей, две тяжелые огнеметные системы и единицу специальной техники.

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