Путин пересек "красную линию", вторгнувшись в Украину. Следует снять ограничения на удары ВСУ по РФ, - премьер Дании Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники Украины должны прекратить колебаться относительно помощи Киеву в борьбе с врагом и позволить использование предоставленного оружия для ударов по территории России.

Об этом она заявила в интервью Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я предлагаю прекратить обсуждение о "красных линиях". Во время этой войны было бы ошибкой вести публичную дискуссию о "красных линиях", поскольку это просто даст россиянам слишком хорошие козыри в руки", - отметила она.

Фредериксен отвергла любые предположения о том, что разрешение Украине использовать оружие, предоставленное западными странами для дальнобойных ударов по России, будет означать эскалацию, которая втянет в конфликт союзников Киева.

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"Постоянно ведутся дискуссии о том, "можно ли нам это сделать?" Было бы очень хорошо прекратить задержки, которые были. И я думаю, что ограничения на применение оружия следует снять", - подчеркнула премьер Дании.

"Важнейшая красная линия уже перейдена. И это произошло, когда россияне вторглись в Украину", - сказала она. - "Поэтому я не приму эту предпосылку и никогда не позволю никому из России решать, что правильно делать в НАТО, Европе или Украине".

Фредериксен заявила, что на предстоящих заседаниях ООН ее приоритетом будет Украина, и, в частности, сообщила другим лидерам, что они не могут игнорировать более широкие намерения Владимира Путина.

"То, что мы сейчас видим, это то, что Россия сближается с Северной Кореей и Ираном. И я не думаю, что Россия смогла бы вести полномасштабную войну внутри Европы без помощи Китая, к сожалению. Это не европейский конфликт, это глобальный конфликт и последствия были чрезвычайно серьезными", - добавила глава правительства Дании.

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