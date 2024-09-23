Войска РФ ударили по Краматорску
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Войска РФ утром 23 сентября 2024 года обстреляли Краматорск Донецкой области.
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Донбас.
По его словам, в 05:58 было зафиксировано три взрыва в пригороде Краматорска. Раненых и разрушений нет, уточнил глава города.
Больше информации относительно удара по городу пока нет.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 22 сентября 5 человек получили ранения в результате российского обстрела Краматорска в Донецкой области. Также информировалось, что в Краматорске задержан агент РФ, который готовил удары по военным госпиталям и аэродромам в Донецкой области.