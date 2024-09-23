Война в Украине будет продолжаться в 2026 году и дальше, - глава МИД Британии Лемми

Сейчас западные политики продолжают рассматривать различные способы усилить поддержку украинской армии, в том числе и возможность снятия ограничений на нанесение ударов вглубь территории России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Guardian, об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лемми.

"Выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле Лемми сказал, что трудности и вызовы войны в Украине станут "глубже и строже", особенно в конце 2025-2026 годов и далее", - говорится в материале.

Лемми отметил, что это является критическим временем для смелости, терпения и силы духа от имени союзников, которые поддерживают Украину. И добавил, что Украина и ее западные союзники обсуждают, "что еще может понадобиться", чтобы помочь Киеву на поле боя, кроме попыток удержать линию фронта, которая испытывает острое давление на востоке.

"Как министр иностранных дел я, конечно, не собираюсь комментировать оперативные детали, потому что это может только помочь Путину", - добавил Лемми, очевидно имея в виду ракеты Storm Shadow:

"Но между союзниками в реальном времени ведется дискуссия о том, как мы можем поддержать Украину накануне зимы".

Напомним, ранее Лемми заявил, что продолжаются деликатные переговоры с Белым домом относительно разрешения Украине использовать ракеты Storm Shadow по России, утверждая, что настало время для "смелости и мужества".

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