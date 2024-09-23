Количество жалоб в ЕСПЧ на Украину уменьшилось, более половины касаются войны, - судья Игнатовский
В Европейском суде по правам человека уменьшилось количество жалоб против Украины, которые находятся на рассмотрении.
Об этом заявил судья ЕСПЧ от Украины Николай Гнатовский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения РФ был большой спад с количеством жалоб в ЕСПЧ, которые украинцы подают против собственной страны. В то же время сейчас этот поток восстановился на около 80%.
"Ну, если посмотреть, сколько территорий государства оккупировано, то так где-то более-менее получается. Так что, в принципе, уровень сравнимый, скажем так", - пояснил судья.
Однако, сказал Гнатовский, уменьшилось общее количество жалоб, находящихся в ЕСПЧ на рассмотрении. Сегодня же, это около 7,8 тысячи, тогда как два года назад было 10,5 тысяч. Более 50% касаются собственно войны и того, что с ней связано. При этом речь идет не только о событиях 2022-го, но и с 2014-го.
"Многие дела были, то что называется, поставлены на паузу в ожидании решений Большой Палаты ЕСПЧ. Как мы уже говорили, прецеденты должны быть соответствующие", - добавил он.
Другие жалобы против Украины связаны с тем, что есть нерешенные проблемы функционирования правовой системы, на которые люди и жалуются.