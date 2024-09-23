Курщина - один из элементов плана победы Украины, - The Times

План победы Украины, который президент Владимир Зеленский представит в США, предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Times.

Так, в план Зеленского входят гарантии безопасности для Украины со стороны западных стран, "аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО".

Также в плане говорится о продолжении операции на территории Курщины, "чтобы обеспечить территориальный козырь для переговоров".

В плане победы содержится также запрос на "конкретное" передовое оружие и международная финансовая помощь разрушенной экономике Украины.

Читайте: Зеленский о телемарафоне: Он показывает правду среди дезинформации

"Зеленский едет на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк, а затем в Вашингтон, чтобы представить "план победы", направленный на то, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам с Украиной", - пишет The Times.

Также, по данным издания, Зеленский потребует гарантий безопасности, чтобы предотвратить принуждение Украины к невыгодному мирному соглашению будущей администрацией Трампа.

Также смотрите: Зеленский в США посетил завод, где производят 155-мм снаряды для Украины: Предприятие будет сотрудничать с Запорожьем. ФОТОРЕПОРТАЖ

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

Также читайте: Зеленский: Украине нужен свой патриархат