Совет Европы будет играть ключевую роль в привлечении РФ к ответственности за преступление агрессии - генсек Берсе
Совет Европы будет играть центральную роль, когда речь идет о любом трибунале, который будет рассматривать преступление агрессии, в частности войну России против Украины.
Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе на Саммите будущего, проходящем в рамках мероприятий высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, СЕ разделяет твердую приверженность ООН делу мира и вносит свой вклад в достижение целей устойчивого развития.
"Но у Совета Европы также есть свои собственные цели. Нашим текущим приоритетом является поддержка Украины, которая является одним из наших государств-членов", - подчеркнул Берсе.
Он отметил, что в начале этого года "в полную силу" заработал Реестр убытков, "в который поступают взносы за потери и убытки, причиненные Российской Федерацией в результате захватнической войны.
"Это первый инструмент, но он абсолютно необходим как шаг к созданию международного механизма компенсации", - пояснил генсек СЕ.
"Мы собираемся работать вместе над реализацией плана действий по повышению устойчивости, восстановлению и реконструкции в Украине", - добавил Берсе.
Генсек СЕ добавил, что Европейский суд по правам человека "является единственной международной юрисдикцией, которая на данный момент принимает решения о нарушении прав человека в контексте этой войны".
Напомним, в июне 2024 года экс-президента Швейцарской Конфедерации Берсе избрали новым Генеральным секретарем Совета Европы.