Международные учения с участием военных НАТО начинаются в Литве

На трех полигонах Литвы начнутся международные учения подразделений огневой поддержки "Огненный гром 2024".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет BNS.

До пятницы в учениях примут участие артиллерийские подразделения Сухопутных войск Литовской армии, а также военные и военная техника Сил передового базирования НАТО, дислоцированного в Литве, и 1 батальона 82 артиллерийского полка США.

По данным военных, на учениях будут тренировать и оценивать способность подразделений эффективно выполнять задачи по ведению огня с закрытых позиций и улучшать взаимодействие между объединенными подразделениями огневой поддержки союзников.

Во время учений на полигонах в Кайряе и в Пабраде состоятся боевые стрельбы из литовских и союзных артиллерийских систем и минометов, а на полигоне в Казлу-Руде состоятся тренировки специалистов по управлению совместной огневой поддержкой.

Напомним, под эгидой НАТО в Нидерландах до 20 сентября продолжались учения по испытанию систем противодействия беспилотникам. Украина впервые приняла участие в учениях НАТО по противодействию дронам.

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