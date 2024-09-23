В районе Глубокого враг перегруппировывает штурмовые группы, в Волчанске снова ударил из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, - ОТГ "Харків"

Российские захватчики на Харьковщине за минувшие сутки нарастили систему связи, осуществляют перемещение военнослужащих. За сутки потери врага составляют 78 россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".

В районе населенного пункта Глубокое противник осуществил перегруппировку штурмовых групп, нарастил систему связи и наладил взаимодействие между подразделениями по нанесению огневого поражения.

В районе Старицы с целью недопущения потери занимаемого положения закрепляется на занимаемых позициях, осуществлял перемещение малых групп по 2 военнослужащих 2-го мотострелкового батальона 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса с целью эвакуации санитарных потерь.

В Волчанске противник осуществил заведение личного состава на передовые позиции. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по району Агрегатного завода.

Боевые действия и потери врага

За минувшие сутки произошло 7 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар двумя ракетами, 2 авиаудара с использованием 2 КАБов, 66 ударов дронами-камикадзе, осуществили 412 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

"Потери врага за минувшие сутки составляют 78 существ, из них безвозвратные - 31, санитарные - 47", - отметили в ОТГ "Харків".

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 71 единицу вооружения и военной техники, в частности:

танк;

боевую бронированную машину;

противотанковое средство;

8 артиллерийских систем;

9 автомобилей;

51 БПЛА.

Кроме того, уничтожено 43 укрытия для личного состава и место хранения боеприпасов.

Читайте также: Оккупанты перегруппировали штурмовые подразделения в районе Липцев, по Волчанску били из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, - ОТГ "Харків"