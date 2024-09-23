Операция ВСУ в Курской области оказала существенное влияние на ситуацию в районе Глубокое-Липцы Харьковщины, - заместитель командира батальона "Ахіллес" Маляревич
Начатая ВСУ операция в Курской области смогла существенно повлиять на ситуацию в районе Глубокое-Липцы на Харьковском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира батальона ударных беспилотников "Ахіллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич.
"Когда началась Курская операция, мы были на направлении Липцы-Глубокое. Там шли очень тяжелые бои, работала морская пехота тихоокеанского флота. Когда же началась операция ВСУ в Курской области, часть этого подразделения врага сорвалась и ушла в другую сторону", - рассказал заместитель командира.
Маляревич отметил, что ему неизвестны замыслы Курской операции, однако он уверен, что задачи, которые имела эта операция, она выполнила и продолжает выполнять.
Напомним, ранее в ОТГ "Харків" сообщили, что оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.