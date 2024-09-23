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В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного комитета. ДОКУМЕНТ

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Рада не надавала дозволів нардепу Одарченку для виїзду за кордон

В Верховной Раде зарегистрировано постановление об исключении депутата "Слуги народа" Андрея Одарченко из состава антикоррупционного Комитета ВР.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Одарченко виключення з комітету

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"Из состава фракции его, кстати, никто не исключил до сих пор", - отметил Железняк.

Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

Топ комментарии

  • Валентин Коваль 7c749467
    Так він шеи в Антикорупціиному комітеті був? - придивіться до інших анти
  • Drakula Sikario Barbarian
    Це повне лайно Зе-шобли, залишається депутатом від партії слуги ДЄрмократії, та й ще отримує зарплатню. А як же розслідування про втечу і тих хто йому "відкрив дорогу в майбутнє" за кордоном.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Повна, неупереджена і найбільш об'єктивна оцінка середньостатистичного слуги - корупціонер в антикорупційному комітеті.
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