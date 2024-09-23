Страны ЕС должны иметь обязательные запасы снарядов для возможной конфронтации с РФ, - еврокомиссар по вопросам обороны Кубилюс
Первый комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс хочет заставить европейские страны накопить минимальный уровень боеприпасов, поскольку это лучший способ подготовить их к войне.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
По его словам, запасы боеприпасов - также лучший способ увеличить масштабы недостаточно развитой оружейной промышленности Евросоюза.
Кубилюс заявил, что ЕС должен подготовиться к нападению России в течение нескольких лет.
"Почему у нас нет каких-то критериев, которые называются военной безопасностью, чтобы держать на складе такое-то количество артиллерийских снарядов и еще каких-то веществ... скажем, пороха?", - отметил он.
Кубилюс заявил, что не собирается повторять роль НАТО в вопросах безопасности.
Он также отметил, что хочет теснее сотрудничать с украинскими производителями оружия, поскольку беспилотники и ракеты трансформировали современное поле боя.
"Они (украинцы - ред.) имеют реальный опыт", - добавил евродепутат.